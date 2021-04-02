В Минске по заявлению судьи возбудили уголовное дело за распространение информации о его частной жизни

СК организует предварительного расследование, чтобы вычислить личность опубликовавшего в чате данные о судье. Фото: pixabay.com.

О том, что в Минске было возбуждено уголовное дело по подозрению в распространении информации о частной жизни судьи, сообщили в столичной прокуратуре.

Заявление о незаконном распространении информации (ч.1 ст.179 УК РБ) подал в правоохранительные органы сам судья.

Данные в телеграм-канале опубликовал участник мессенджера. Информация была опубликована в общедоступном чате, так в сеть попали персональные данные и сведения о частной жизни судьи. Сам представитель Фемиды, разумеется, на это согласие не давал. Таким образом, был причинен вред его правам и законным интересам.

- Указанная информация стала доступна для прочтения неопределенному кругу лиц, - подчеркнули в прокуратуре по городу Минску.

Дело направлено в Ленинский райотдел СК для организации предварительного расследования.

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