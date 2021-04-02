После заявления об уголовном деле в отношении Герасимени и Опейкина у них проходят обыски

В Беларуси возбудили дело против главы оппозиционного объединения спортсменов Герасимени. Фото: Instagram @aliaksandraherasimenia

Ранее «Комсомолка» сообщала о возбуждении главным следственным управлением Следственного комитета уголовного дела в отношении Александры Герасимени и Александра Опейкина. Возглавивших оппозиционное объединение спортсменов Беларуси - «Белорусский фонд спортивной солидарности» (БССС) подозревают в призывах к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенных с использованием СМИ и интернета.

Вечером того же дня стало известно о том, что дома у Опейкина, а также в родительском доме Герасимени правоохранителями проводятся обыски, пишет Onliner.

Александра Герасименя назвала возбуждение в отношении нее уголовного дела признанием. Фото: Instagram @aliaksandraherasimenia

Герасименя в своем Инстаграме назвала возбуждение уголовного дела своеобразным признанием: «Вот это признание! Ребята, наконец нас заметили», - написала спортсменка в сторис.

В свою очередь Александр Опейкин сказал, что это может быть расценено, как оказание давления.

- Мы рассматриваем это еще и как давление на участников олимпийского движения, а фонд как раз и является участником олимпийского движения, - сказал он журналистам.

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