Попросил незнакомого мужчину разрешить у него пожить: вот где нашли сбежавшего из дома в Светлогорске подростка

Подросток сбежал из дома и попросился пожить у совершенно незнакомого мужчины. Фото: pixabay.com.

Ранее «Комсомолка» сообщала о пропавшем 13-летнем жителе Светлогорска. Милиция сообщала, что несовершеннолетний Алексей Кудин ушел из дома 26 марта и может быть в районе железнодорожных вокзалов или станций.

Ранее парень уже сбегал из дома. К счастью, еще один его «побег» закончился благополучно – милиция сообщила 2 апреля, что мальчика нашли. Подробности пресс-служба МВД опубликовала в телеграм канале «Разыскивает милиция».

Обнаружили подростка в деревне в Могилевской области. Он был дома у незнакомого мужчины. Как сообщили правоохранители, с сельчанином юноша познакомился в Могилеве и попросился у него пожить какое-то время.

Подросток проделал путь длинною почти в 200 километров. Фото: Google Maps

Сотрудники уголовного розыска и ИДН Светлогорского РОВД нашли школьника.

- С Алексеем все в порядке. По возращении в Светлогорск его передадут родителям, - прокомментировали в МВД.

К слову, подросток проделал путь длинною почти в 200 километров, как он передвигался на этот раз - на попутках или по железной дороге не уточняется.

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