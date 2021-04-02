Появилась вакцина от коронавируса для кошек

После прививки от коронавируса у кошек вырабатываются антитела, а вирус больше не передается. Фото: Superpet

О том, что молекулярными биологами адаптирована вакцина от COVID-19 для вакцинации кошек и других животных, склонных к заражению коронавирусом, сообщило ТАСС по данным опубликованным на специализированном ресурсе bioRxiv.

Кошкам делают две прививки, после чего их организм начинает вырабатывать антитела к «ковиду».

- Более того, вакцина не просто защитила кошек от COVID-19, но и помешала вирусу передаться другим особям, - прокомментировали исследователи.

Ранее ученые установили, что коронавирусом инфицируются не только люди, но и многие другие млекопитающие. Например, на макак-резусов, норок, хорьков и кошек вирус действует почти так же сильно, как и на человека.

Сперва безопасность новой вакцины от коронавируса для животных ученые проверили на морских свинках, а затем перешли к опытам на кошках. Биологи рассчитывают, что уже в ближайшие месяцы она пройдет все другие стадии проверок.

Ресурс уточняет, что данную публикацию ученых пока не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому отношение в ней должно быть взвешенным.

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