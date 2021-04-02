В России в школах предложили изучать белорусскую литературу

Белорусская литература может появиться в программе российских школьников.

О том, что классика белорусской литературы должна появится в школьной программе в школах России, заявил специальный представитель президента Путина по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, информирует БелТА.

Эта тема прозвучала во время торжественного собрания «Союзное государство: открывая новые возможности», проходившего в Минске.

Российский чиновник вспомнил, что в его школьные годы Якуба Коласа проходили наравне с Пушкиным.

- Это было нормой, чего, к сожалению, сейчас нет. Мне кажется, это большой недостаток, - заявил Швыдкой, заметив, что над этим вопросом можно работать.

Изучение в России белорусской литературы, добавил спецпредставитель российского президента, послужит укреплению Союзного государства, будет воспитывать общие ценности, обогащать культурное наследие у молодежи.