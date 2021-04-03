Архиепископ Кондрусевич: Наше Отечество переживает свою Страстную пятницу

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич посещает Могилев. Фото: tut.by

В Пасхальное триденствие, которое сейчас переживают католики, архиепископ Тадеуш Кондрусевич посещает Могилев. 2 апреля, в Страстную пятницу, в кафедральном костеле почетный митрополит Минско-Могилевский возглавил богослужение Страстей Господних, которому предшествовал Крестный путь на площади перед храмом.

- В Евангелии показан удивительный парадокс: Пилат хотел оправдать Иисуса, но не был свободен в своих действиях и поэтому не мог судить справедливо. Против своей воли он отдал Иисуса иудеям, чтобы они решили что с ним сделать, - цитирует иерарха Сatholic.by. - Как известно, они попросили освободить преступника Варавву, а Иисуса осудить на смерть. Так и случилось. Но на самом деле Иисус добровольно избрал смерть на кресте, чтобы таким образом проявить безграничную спасительную любовь Бога к человеку.

Архиепископ Кондрусевич подчеркнул, что в борьбе с зависимостями, кризисами и другими патологиями для христианина крест является местом, где он может отыскать свободу:

- Сегодня наше Отечество несет крест общественно-политического кризиса и переживает свою Страстную пятницу. Известно, что после захода солнца наступает его восход. Вот и после трагедии на Голгофе также наступил пасхальный рассвет. Поэтому не будем бояться нести крест нашей личной и общественной жизни. Латинская поговорка говорит: Земля вращается, а крест остается. А в нем - спасение и победа над грехом и злом.

Напомним, католики и протестанты отметят Пасху - Воскресение Христово - уже в ночь с 3 на 4 апреля.