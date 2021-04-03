Уехал к девушке. В Беларуси солдат-срочник угнал грузовик и сбежал с полигона

В Беларуси солдат-срочник угнал грузовик и сбежал с полигона Фото: Дарья ПУТЕЙКО

О ЧП в одной из белорусских воинских частей сообщило Министерство обороны утром 3 апреля. Военнослужащий-срочник, будучи за рулем грузового автомобиля и находясь на территории полигона, самовольно покинул его пределы. Как предполагается, солдат уехал в Полоцкий район, где живет его девушка.

- По направлению движения автомобиля оперативно был объявлен план «Перехват», - говорится в сообщении Минобороны. Грузовик вскоре заметили - на обочине дороги. Солдата в кабине не было.

Сейчас вместе с правоохранительными органами военнослужащего продолжают искать. Его данные пока не раскрываются. При этом отмечается, что у солдата не было замечаний по службе, руководство охарактеризовало его положительно.

В каком подразделении произошел инцидент, также пока не сообщается. Вооружен ли беглец, тоже пока не известно. Правовую оценку действиям срочника намерены дать во время расследования, добавили в ведомстве.