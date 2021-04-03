Жители Бешенковичей отправились водой - СК проводит проверку

Жители Бешенковичей отправились водой Фото: Павел МАРТИНЧИК

Инцидент с некачественной водой произошел в Бешенковичах - Управление Следственного комитета по Витебской области проводит проверку, сообщил СК Беларуси утром 3 апреля. Началось все с обращения в медицинское учреждение нескольких жителей городского поселка - они пожаловались на ухудшение самочувствия после того, как пили воду из местного водопровода.

Напомним, ранее КП сообщала, что в Бешенковичах произошла авария на водопроводных сетях - пятеро детей с отравлением в больнице.

Предварительно, возможной причиной отравления людей мог стать инцидент, случившийся в конце марта на одной из станций обезжелезивания в городском поселке. После этого характеристики воды в водопроводных сетях ухудшилось, отмечается в сообщении ведомства.

Сейчас следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, опрашивают пострадавших и медиков. Специалисты уже осмотрели станцию обезжелезивания, а также изъяли нужную документацию и оборудование. Проводится проверка, по ее итогам в СК дадут правовую оценку инцидента и сообщат о возможных подозреваемых.