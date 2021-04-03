Бабушка и полуторогодовалый внук погибли на пожаре в Пуховичском районе

Бабушка и внук погибли на пожаре в Пуховичском районе. Фото: СК

Трагедия в Пуховичском районе произошла рано утром 3 апреля. Огонь унес жизни бабушки и внука. Около 6 часов утра в субботу спасателям сообщили о возгорании частного дома в деревне Зазерка. Прибывшие пожарные при ликвидации огня нашли тела 58-летней женщины и ее внука, которому было всего полтора года.

Предварительно известно, что огонь в доме заметил сосед - это случилось ночью. Мужчина направился к пылающему строению и разбил в доме окно. Сосед смог вынести из пламени 4-летнюю девочку. Но бабушку и второго ребенка, к сожалению, мужчине не удалось спасти.

Что стало причиной пожара, пока выясняется. Следственно-оперативная группа с утра в субботу проводит осмотр места трагедии, работают специалисты Управления ГКСЭ по Минской области, а также эксперт-пожаротехник центрального аппарата СК и работники МЧС.

- Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы, - сообщает СК Беларуси. По факту гибели людей местный районный отдел Следственного комитета проводит проверку.