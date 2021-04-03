Девушка в Минске сидела на балконе 9 этажа: в МЧС показали видео, как ее спасали

Судя по всему, девушка разбила окно. Фото: МЧС

Трагедия едва не произошла утром 2 апреля в белорусской столице. Очевидец позвонил спасателям и рассказал, что на улице Наполеона Орды на балконе квартиры на 9-м этаже неосторожно сидит девушка.

Прибывшие сотрудники МЧС приступили к спасению девушки. Пока старшие пожарные поднимались на этаж, чтобы попасть в квартиру, двое других спасателей устанавливали лестницу в окно, где сидит девушка. А другие в это время натягивали покрывало под окном, где сидела девушка.

И вот вскоре старшие пожарные Артем Бунто и Стефан Костик смогли попасть в нужную квартиру. Им удалось втянуть девушку внутрь. Прибывшая бригада «скорой» осмотрела молодую особу - она не пострадала, сообщает МЧС Беларуси.

В каком состоянии была девушка, не уточняется. Фото: МЧС

Что подвигло девушку на отчаянный поступок, в каком она была состоянии (судя по видео - в несовсем адекватном) и что с ней сейчас, не уточняется. На фото видно, что стекло в окне разбито.