Глава МВД Беларуси рассказал, в каких случаях будет предоставляться охрана для госслужащих

В органах внутренних дел будут принимать заявления от госслужащих о предоставлении охраны Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Государственные служащие в Беларуси смогут получать физическую охрану в случае, если возникнет такая необходимость, заявил министр внутренних дел Иван Кубраков. Чтобы получить охрану, нужно будет подать письменное заявление в органы внутренних дел, где его рассмотрят.

- Если гражданин обращается с заявлением и это госслужащий, то обращение идет от организации или предприятия, - объяснил глава МВД в эфире телеканала «Беларусь-1» в пятницу 2 апреля. - Заявление принимается в органах внутренних дел.

По словам Кубракова, будет организована государственная защита чиновника с учетом угрозы, которая поступает: это или угроза здоровью, или имуществу. В случае необходимости госслужащему предоставят физическую охрану.

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