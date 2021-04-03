Зима возвращается? Холода и метели прогнозируют на рабочей неделе 5-9 апреля в Беларуси

3 апреля в некоторых районах уже выпал мокрый снег Фото: Надежда БУТОВИЧ

За окном апрель, но весна все еще никак не отвоюет свои права. То потеплеет, но похолодает, а в субботу 3 апреля в некоторых районах выпал снег. Мало того, на рабочей неделе 5-9 апреля в Беларусь и вовсе вернется почти зимняя погода. После тепла и солнца в понедельник небо окончательно укроют серые тучи, начнутся осадки. Дождь будет сменяться мокрым снегом, а в некоторых районах - снегом и метелями. Температура воздуха опустится.

В ночь на среду, 7 апреля, уже ожидаются заморозки, а днем пройдет мокрый снег. В четверг погода еще больше ухудшится, и по северо-востоку и востоку республики - в Витебской и Могилевской областях - прогнозируется очень сильный снег с метелями. Температура воздуха - около ноля ночью и утром, днем - всего до плюс 2 градусов. В пятницу тоже еще не потеплеет, ночью - снова заморозки.

Чуть теплее будет на юге и юго-западе - в Гомельской, Брестской и Гродненской областях. В столице - максимум до плюс 5 градусов днем, зато осадков почти не ожидается.

Такие данные мы нашли в прогнозе по численной модели UKMET на 6 дней, опубликованном на сайте Белгидромета pogoda.by. Напомним, этот прогноз погоды рассчитан автоматически компьютером, без контроля и корректировки синоптика, и может изменяться.