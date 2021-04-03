Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 апреля 2021 года: спад новых случаев после резкого роста накануне

Коронавирус в Беларуси: спад новых случаев после резкого роста накануне Фото: Павел МАРТИНЧИК

После резкого роста новых случаев коронавируса накануне, 3 апреля произошел спад. По официальным данным Министерства здравоохранения, в Беларуси за сутки зарегистрировали 1 тыс. 371 положительный тест на COVID-19. При этом 1 тыс. 423 пациентов, перенесших инфекцию, выписали из больниц.

В целом количество зарегистрированных случаев ковида в Беларуси с начала пандемии составило 326 тыс. 065. Из них уже выздоровели 316 тыс. 649 пациентов, отмечается в информации ведомства.

Официально, число смертей за сутки увеличилось до 2 тыс. 276. Таким образом, снова 9 человек, зараженных COVID-19, скончались в больницах республики, утверждает Минздрав.

Напомним, в мире и в соседних странах заболеваемость коронавирусом постоянно растет - медики за границей говорят о начале третьей волны пандемии.

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