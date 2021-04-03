Католики отмечают Великую субботу: в тот же вечер начнутся первые Пасхальные службы

Католики отмечают Великую субботу Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Католические верующие 3 апреля переживают Великую субботу. Это «день тишины» перед праздником Воскресения Христова, когда прихожане приходят в храмы, чтобы помолиться перед Пресвятым Таинством (Телом Христовым), вспоминая тот момент, когда Иисус еще находился в гробу. Также днем в субботу проходит освящение пасхальных блюд.

Уже вечером в храмах начнут собираться верующие на первые Пасхальные святые Мессы. Во многих приходах Минска, в том числе, в Красном костеле на площади Независимости (приход святого Симеона и святой Елены) служба начнется в 20.00. В некоторых приходах - в 22.00. Время начала всех Пасхальных служб вечером 3 апреля и на Пасху, днем 4 апреля, можно посмотреть здесь.

Пастырское послание верующим направил временный Апостольский администратор Минско-Могилевской архиепархии епископ Казимир Великоселец. В частности, он подчеркнул, что Пасха для верующих - это гарантия воскресения к новой жизни в мире, справедливости и бесконечной славе:

- Воскресение Иисуса открывает нам, что телесная смерть - это еще не конец. Поэтому единственное, что нас должно волновать, это чтобы мы не оказались в состоянии духовной смерти. Смерть в таком смысле означает жизнь, отдаленную от Бога. Духовная смерть начинается с тяжкого греха - сознательного, добровольного и прямого нарушения Божьих заповедей. Радостная новость о Воскресении Иисуса заключается в том, что мы уже здесь, на земле, участвуем в вечной жизни.

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