В МВД Беларуси рассказали подробности о солдате-беглеце: его все еще не нашли

В МВД Беларуси рассказали подробности о солдате-беглеце: Александра Караткевича все еще не нашли.

О ЧП в одной из белорусских воинских частей сообщило Министерство обороны утром 3 апреля. Военнослужащий-срочник, будучи за рулем грузового автомобиля и находясь на территории полигона, самовольно покинул его пределы. Как предполагается, солдат уехал в Полоцкий район, где живет его девушка. Машину нашли на обочине дороги, солдат бросился в бега. Вооружен ли беглец, тоже пока не сообщается.

Сейчас в МВД сообщили подробности. Срочника зовут Караткевич Александр Романович, ему 19 лет, он родом из деревни Россоны Витебской области. Уточняется, что грузовик был найден на обочине проезжей части в Ушачском районе, а беглец скрылся в лесном массиве около деревни Сорочино Ушачского района – это поворот на Ушачи с витебской трассы. Вот приметы беглеца: на вид 20 лет, спортивное телосложение, рост 182 см, волосы короткие тёмные. Он был одет в зеленый военный камуфляж и черные берцы.

- В настоящее время в 11 районах Витебской области проводятся специальные мероприятия: милиция региона, внутренние войска, ОМОН совместно с подразделениями Министерства обороны прочесывают местность в поисках военнослужащего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава МВД Беларуси рассказал, в каких случаях будет предоставляться охрана для госслужащих. Заявление будут принимать в органах внутренних дел

Девушка в Минске сидела на балконе 9 этажа: в МЧС показали видео, как ее спасали. На всякий случай под окном натянули покрывало [видео]

Бабушка и полуторогодовалый внук погибли на пожаре в Пуховичском районе. Сосед спас от огня 4-летнюю девочку

Жители Бешенковичей отравились водой - СК проводит проверку. Причиной мог стать инцидент, случившийся на одной из станций обезжелезивания

Попросил незнакомого мужчину разрешить у него пожить: вот где нашли сбежавшего из дома в Светлогорске подростка. Сбежавшего 13-летнего школьника нашли в соседней области почти за 200 километров от дома

После заявления об уголовном деле в отношении Герасимени и Опейкина у них проходят обыски. Их подозревают в призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности республики