Легендарный минский бар «Граффити» снова открыт.

В прошлую пятницу, 26 марта, стало известно, что закрыт легендарный минский бар «Граффити», об этом заявил основатель бара Ник Моторин. Напомним, бар «Граффити», расположенный в переулке Калинина - один из самых старых и любимых всеми рокерами Беларуси. Бару 22 года. Здесь много раз проводили концерты группы «Петля Пристрастия», «Нейро Дюбель», «Кассиопея», The UNB, «J:Морс», «Крамбамбуля», N.R.M. и другие мастодонты белорусского андеграунда. Причины закрытия были неизвестны.

Однако через неделю, 3 апреля, стало известно, что бар снова работает. Подробности по-прежнему неизвестны. Как долго бар будет работать – также неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В МВД Беларуси рассказали подробности о солдате-беглеце: его все еще не нашли. По данным милиции, он может скрываться в Ушачском районе Витебской области

Глава МВД Беларуси рассказал, в каких случаях будет предоставляться охрана для госслужащих. Заявление будут принимать в органах внутренних дел

Девушка в Минске сидела на балконе 9 этажа: в МЧС показали видео, как ее спасали. На всякий случай под окном натянули покрывало [видео]

Бабушка и полуторогодовалый внук погибли на пожаре в Пуховичском районе. Сосед спас от огня 4-летнюю девочку