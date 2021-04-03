Минздрав Беларуси обновил список «красных» стран: и вот по возвращению откуда теперь не надо сидеть на самоизоляции

По возвращению из Доминиканы теперь не надо сидеть на самоизоляции.

Минздравом Беларуси в соответствии с принятыми критериями (с учетом эпидемиологических рисков, формирующихся в других странах, в том числе уровня и динамики заболеваемости, а также принимаемых в стране ответных мерах) актуализирован Перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. Из Перечня с 05.04.2021 исключили три страны, которые раньше были в этом списке: Израиль, Португалия и Доминиканская Республика. Это значит, что после возвращения из этих стран не нужно соблюдать 10-дневный карантин. Зато теперь в списке появилась новая страна – Норвегия. Это значит, что по возвращению оттуда нужно 10 дней сидеть на карантине.

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