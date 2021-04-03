В центре Гомеля дрифтер на BMW пробил ограду и выдетел на тротуар.

ДТП произошло 2 апреля примерно в 21:40 на площади Ленина возле Драмтеатра. Водитель автомобиля БМВ не справился с управлением наехал на ограду, сбил бетонную мусорку и выехал на тротуар. По некоторым словам очевидцев, водитель дрифтил, - сообщает паблик ЧП Гомель | Гомельская область.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Хорошо, что на пути машины оказался забор, урна и столб, а не человеческие судьбы.

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