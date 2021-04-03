Видеофакт: в Минске в аварию попал милицейский бусик – он выехал на красный, правда был с включенными мигалками

В Минске в аварию попал милицейский бусик – он выехал на красный, правда был с включенными мигалками. Фото: портал TUT.BY.

Авария случилась ближе к вечеру в субботу, 3 марта на перекрестке улиц Матусевича и Колесникова. Судя по фото и видео, которые очевидцы прислали в редакцию портала TUT.BY, а ДТП принял участие милицейский микроавтобус. Очевидцы сообщают, что милицейский автомобиль оказался на полосе встречного движения, одним колесом он стоял на бордюре. На месте была замечена машина ГАИ, медики не наблюдались. Судя по всему, никто не пострадал.

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