Католики и протестанты Беларуси отмечают Пасху 4 апреля. Фото: catholic.by

Большой религиозный праздник в воскресенье, 4 апреля, отмечают верующие. У римо-католиков, греко-католиков и протестантов сегодня Пасха – это торжество в память о воскресении Христа.

Уже второй год подряд праздник отмечается в условиях пандемии, а в нынешнем – еще и в условиях общественно-политического кризиса. Однако любая темнота сменяется светом, отметил в своем послании католикам Апостольский администратор епископ Казимир Великоселец, добавив, что вместе с верующими молится об этом.

Он также напомнил, что телесная смерть – это еще не конец, а единственное, что должно волновать нас - это то, чтобы мы не оказались в состоянии духовной смерти.

– Пустая могила, куда положили тело Иисуса, символизирует мост, который построил Христос, – мост между смертью и жизнью, между отчаянием и надеждой. Следуя путем Месии, мы тоже можем строить мосты единства даже там, где это кажется невозможным, – сказал в своем послании Великоселец.

Добавим, что праздник установлен в честь главного для христиан события – воскресения Иисуса Христа. Согласно Евангелию, его распяли на горе Голгофе у стен Иерусалима, затем ученики похоронили его, и он воскрес на третий день. Существует несколько традиций празднования Пасхи. В частности, один из главных символов праздника - крашеные яйца. Накануне воскресенья верующие также относят в костелы приготовленную еду для освещения. Принято также дарить подарки родственникам, крестникам и детям.

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