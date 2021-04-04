Производство вакцины AstraZeneca прекращено в США Фото: Павел МАРТИНЧИК

В США объявили о прекращении производства вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе. Это связано с тем, что там из-за ошибки при изготовлении препарата Johnson & Johnson оказались испорчены 15 миллионов доз. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники.

Теперь предприятие биотехнологической компании Emergent BioSolution будет производить только однокомпонентную вакцину Johnson & Johnson, чтобы не допустить смешивания ингредиентов препаратов в будущем.

Такое решение было принято после того, как стало известно, что Emergent BioSolutions, которая работает и с AstraZeneca, и с Johnson & Johnson, случайно смешала ингредиенты двух разных препаратов. Регулирующие органы отложили авторизацию производственных линий завода.

Теперь AstraZeneca будет вместе с местными властями искать альтернативное место производства.

В настоящее время в США одобрили для прививок три вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

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