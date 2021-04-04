Видеофакт: мужчину засыпало землей в Гомеле – его откопали спасатели

Мужчину засыпало землей в Гомеле – его откопали спасатели. Фото: МЧС

Жителя Гомеля во время строительных работ засыпало грунтом, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел вечером 3 апреля. Сообщение о ЧП поступило спасателям примерно в 18.41.

Когда они прибыли на место, то увидели в траншее засыпанного по шею грунтом мужчину.

– Вероятнее всего события развивались следующим образом, при проведении работ по раскопке траншеи (справочно: глубина траншеи 2,5 метра, ширина 0,5 метра) для устройства канализационного трубопровода произошло обрушение грунта и мужчину 1976 г.р., засыпало землей, самостоятельно выбраться он не мог, – рассказали подробности в МЧС.

Спасатели при помощи лопат откопали пострадавшего. Один из них обеспечивал вертикальную стабилизацию мужчины в ходе проведения спасательных работ, еще один сотрудник МЧС убирал грунт от пострадавшего для предотвращения повторного обвала.

Чтобы достать мужчину, несколько спасателей взяли его за ноги, другие держали пострадавшего за руки, а еще один фиксировал его в районе поясницы. После этого мужчину уложили на жесткие носилки и передали работникам скорой медицинской помощи.

Пострадавший получил множественные травмы, он находится в больнице.