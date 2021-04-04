Белорус сорвал джекпот более 1 миллиона 180 тысяч долларов в лотерее 3 апреля. Фото: pixabay

Неизвестный счастливчик в субботнем розыгрыше «Спортлото» в Беларуси угадал все шесть выигрышных номеров и сорвал джекпот. Об этом свидетельствуют данные на сайте лотереи.

Он выиграл 3 миллиона 137 тысяч 290 рублей, это более 1 миллиона 180 тысяч долларов.

Однако этот выигрыш не рекордный в белорусских лотереях. Так, 6 июня 2019 года, тоже в «Спортлото 6 из 49», могилевчанин Александр смог выиграть почти четыре миллиона рублей.

Добавим, что вероятность сорвать джекпот в игре 6 из 49 составляет примерно 1 к 13 983 816.

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