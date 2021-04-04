Бывший офицер «Алмаза» Игорь Макар отреагировал на фильм «Манкурты»

Игорь Макар отреагировал на фильм «Манкурты». Фото: скриншот видео

Один из главных героев фильма ОНТ «Манкурты», в котором рассказывается о «спецоперации КГБ», бывший офицер спецподразделения МВД «Алмаз» Игорь Макар прокомментировал эту работу. Своим мнением он поделился с блогером Александром Рыковым на его YouTube-канале BalaganOFF.

– Данная работа КГБ – это просто постановочная работа, которая была сделана именно для публики, которая просто будет этот фильм смотреть. Это не является оперативной съемкой. Также создатели этого фильма сделали очень-очень серьезную ошибку, которая мне очень во многом поможет, – заявил Макар, пообещав позже раскрыть подробности.

Он добавил, что рассчитывает на то, что этот фильм произведет на силовиков не тот эффект, который ожидают авторы, а обратный.

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