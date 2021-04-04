«Я человек сильный»: Павел Латушко отреагировал на обвинение по «расстрельной» статье Фото: Павел МАРТИНЧИК

Руководитель Народного антикризисного управления, бывший дипломат и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко прокомментировал тот факт, что в Беларуси его обвинили по статье о терроризме, где максимальное наказание – смертная казнь.

– Не укладывается в голове ни по каким признакам, ни по каким стандартам, – признался Латушко в эфире российского телеканала «Дождь».

Напомним, что Комитет госбезопасности Беларуси внес Латушко, а также экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую и еще 15 человек в список лиц, причастных к террористической деятельности.

– Это все надо рассматривать как элементы запугивания, для того чтобы демотивировать демократические силы в своей деятельности, – считает Латушко.

По его словам, это обвинение стало завершением логической цепочки.

– Я вспоминаю ситуацию несколько лет тому назад, когда Лукашенко в беседе со мной сказал: «Если ты меня предашь, я задушу тебя собственными руками». Сейчас, когда я уже занял позицию, достаточно открытую, он заявил публично перед тем, как я покинул Беларусь и уехал тогда в Польшу, именно в ту ночь, в преддверии, он заявил, что я перешел красную линию и буду отвечать перед законом… Я вспоминаю слова Тертеля, председателя КГБ, который сказал, что белорусский народ (ну, он имеет якобы право говорить от имени белорусского народа) найдет всех своих предателей и привлечет к ответственности. Так что цепочка замкнулась, круг замкнулся: личная угроза задушить руками, заявление председателя КГБ и статья Уголовного кодекса, часть третья 289-й, которая предполагает расстрел, – объяснил Латушко.

Он напомнил, что в отношении него возбуждено уже четыре уголовных дела. Однако Латушко считает, что это еще не конец.

По его словам, он через адвоката обратился в Интерпол с просьбой уточнить информацию о том, правда ли, что белорусская сторона подала запрос туда об объявлении Латушко в международный розыск, как утверждали в Генпрокуратуре Беларуси, в итоге это не подтвердилось.

Также он признался, что уверен в победе.

– Поверьте, я человек сильный и крепкого характера, – сказал Латушко.

По его мнению, к разрешению ситуации может привести только принуждение белорусских властей к диалогу.

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