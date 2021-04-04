Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 апреля 2021 года: 1239 новых случаев COVID-19, девять смертей

За сутки в республике выявлены 1 тысяча 239 новых случаев заражения COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минздрав Беларуси опубликовал свежую статистику по коронавирусу на 4 апреля. Так, за сутки в республике выявлены 1 тысяча 239 новых случаев заражения COVID-19, выписаны из больниц 1 тысяча 384 пациента. Скончались за этот период девять человек с выявленным ранее коронавирусом.

Всего с начала пандемии, согласно официальной статистике, в Беларуси заболели уже 327 тысяч 304 человека, выздоровели 318 тысяч 33 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За все время распространения инфекции в республике умерли 2 тысячи 285 пациентов с выявленным коронавирусом.

Также в Беларуси продолжают делать тесты на COVID-19. За минувшие сутки их выполнили 18 тысяч 850. Всего в стране провели уже пять миллионов 443 тысячи 694 таких анализа.

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