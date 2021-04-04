Усиление ветра и небольшие дожди: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 5 апреля

Усиление ветра и небольшие дожди ожидаются в Беларуси 5 апреля Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ветреная погода ожидается в Беларуси в понедельник, 5 апреля, сообщили в Белгидромете.

«Днем 5 апреля в отдельных районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с», – сказано в сообщении. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

В целом будет облачно с прояснениями, в основном без осадков, только во второй половине дня по северо-западу Беларуси прогнозируются небольшие дожди. Ветер будет юго-западный, порывистый, днем в отдельных районах он будет сильный.

Ночью столбики термометров покажут минимально от -4°С до +2°С. Днем максимально будет от +7°С до +13°С.

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Больше всего похолодает на севере и востоке республики (подробности).