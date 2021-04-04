Сотрудница СТВ Юлия Артюх попала в базу «Миротворца». Фото: скриншот видео СТВ

Сотрудница телеканала СТВ Юлия Артюх внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец». Ее назвали антиукраинским пропагандистом и включили в список за «участие в пропагандистских мероприятиях против Украины».

«Сотрудник пророссийского пропагандистского телеканала СТВ, по совместительству исполняет роли многодетная матери и жена офицера. Также является победительницей XIII Республиканского конкурса «Женщина года – 2020» в номинации «Активная гражданская позиция», – отмечается в описании в карточке Артюх на сайте «Миртоворца».

На телеканале СТВ женщина ведет рубрику «Негладко», которая выходит в эфире по пятницам. В выпуске за 2 апреля она заявила, что Украина загибается от нищеты, а «народ лазит по мусоркам, помойкам в поисках еды», добавив, что сама предпочитает диктатуру, а не «продажную марионеточную демократию».

Недавно другой сотрудник СТВ –Григорий Азаренок – тоже попал в базу «Миротворца». В его карточке на сайте названы такие причины: «отрицание российской агрессии, антиукраинская пропаганда, превышение служебных полномочий, вмешательство в дела суверенного Государства Украина, распространение кремлевской пропаганды».

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