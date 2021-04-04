Годовалый ребенок и его бабушка погибли во время пожара в агрогородке в Минской области. Фото: pixabay

Смертельный пожар произошел в жилом доме в агрогородке Зазерка в Пуховичском районе Минской области. Там в огне погибли пенсионерка и ее годовалый внук, сообщили в МЧС.

«3 апреля в 06.18 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Зазерка Пуховичского р-на Минской области по ул. Красный Путь, принадлежащем гражданке 1986 г.р., находится в отпуске по уходу за ребенком», – рассказали в МЧС.

Там добавили, что до прибытия спасателей соседи спасли дочь хозяйки 2016 года рождения. Девочку с отравлением продуктами горения доставили в больницу.

«На пожаре обнаружены погибшие мать хозяйки 1963 года рождения, пенсионерка, и сын хозяйки 2019 года рождения», – уточнили в МЧС.

Причины пожара и гибели людей устанавливаются.

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