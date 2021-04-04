Стало известно, кто заменит многолетнего ведущего «Славянского базара» от Украины, который отказался приезжать в Витебск

Андрей Доманский заменит Тимура Мирошниченко на "Славянском базаре". Фото: tv.ua

Вместо телеведущего от Украины на «Славянском базаре в Витебске» Тимура Мирошниченко в этом году концерты будет вести его коллега Андрей Доманский. Об этом сообщают «Народные новости Витебска».

Напомним, что Мирошниченко отказался приезжать на фестиваль в этот раз по политическим мотивам.

Он был ведущим музыкального форума в Витебске более десяти лет. Однако в этот раз шоумен заявил, что ситуация в Беларуси настолько напряженная, что вряд ли фестиваль может остаться в стороне от политики. Мирошниченко решил не ехать в Витебск, он уже уведомил организаторов об этом.

В афише «Славянского базара» вместо Мирошниченко уже значится телеведущий украинского канала «Интер» 46-летний Андрей Доманский.

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