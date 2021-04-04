В Минске на пешеходном переходе автомобиль наехал на велосипедиста

Фото: Авария произошла утром 4 апреля. УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Авария случилась утром 4 апреля на улице Столетова в Минске, сообщили в минской ГАИ. 41-летний водитель «Ауди» ехал со стороны улицы Багратиона по направлению к переулку Козлова и наехал на 28-летнего велосипедиста. Он пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Известно, что велосипедист доставлен в больницу. По факту аварии проводят проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Видеофакт: мужчину засыпало землей в Гомеле – его откопали спасатели

Он получил множественные травмы и был доставлен в больницу (Читать далее)

Видеофакт: в Минске в аварию попал милицейский бусик – он выехал на красный, правда был с включенными мигалками

Судя по всему, никто не пострадал (Читать далее)