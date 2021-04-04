В Минсельхозпрод рассказали, почему так подорожали белорусские овощи

В Минсельхозпрод рассказали, что цены на овощи растут потому, что на их стоимость накладываются затраты по хранению Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Федерации профсоюзов Беларуси обратили внимание на значительный рост цен на овощи. За год, с марта 2020 по март 2021 картофель подорожал почти на 40%, морковь – на 46%, капуста – на 9%, свекла – более чем на 30%.

С февраля картофель стал дороже почти на 8 процентов, морковь и свекла – на 6,5 процента, лук на 5,7 процента.

Читательница Tut.by Елена позвонила с вопросом о повышении цен на телефонную линию Минсельхозпрода, которую проводила замминистра Алла Ломакина. Вот, что ответили Елене:

- Цены на овощи растут именно потому, что на их стоимость накладываются затраты по хранению. Поднимается стоимость энергоресурсов, которые нужны для этого. Плюс в процессе хранения идет потеря продукции. Как сказала замминистра, у нас нет бюджетных средств для того, чтобы можно было выкупать у сельскохозяйственных предприятий их продукцию и хранить. Нет больших хранилищ, куда бы можно было сложить все запасы. Все на балансе у производителей. Не у всех сельхозорганизаций есть современные хранилища, чтобы было меньше потерь, - так передала слова замминистра читательница Tut.by.