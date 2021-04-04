В Брестском районе легковушка сбила пешехода: мужчина был на проезжей части

Мужчина находился на дороге вне пешеходного перехода. Фото: Следственный комитет

Вечером 3 апреля 38-летняя женщина из Каменецкого района ехала по дороге Брест-Каменец. На 10-м километре она наехала на 59-летнего пешехода, который находился на проезжей части вне перехода. Мужчина получил травмы и скончался на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении водителя, ее подозревают в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Следователи просят очевидцев аварии сообщить об этом по телефонам: +375298086602, +375333116611.

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