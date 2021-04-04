В Гомельской области мужчина чуть не погиб от непотушенной сигареты: его спасли приехавшие гости и пожарный извещатель

От госпитализации пострадавший отказался. Фото: МЧС

Звонок спасателям Ельского районного отдела по ЧС поступил вечером 3 апреля. Позвонила дежурная медсестра приемного покоя Ельской ЦРБ: она рассказала о мужчине, который получил ожоги у себя дома. об этом сообщает МЧС. Выяснилось, что в больницу позвонил сосед пострадавшего мужчины. Бригада медиков, которая приехала на место, застала в доме 42-летнего мужчину с ожогами на теле, он был пьян. После осмотра пострадавшему поставили диагноз «термические ожоги тела», от госпитализации он отказался.

Работники МЧС выяснили, что накануне пожара что в доме живет женщина и ее сожитель - тот самый травмированный мужчина. Накануне пожара в гости к хозяйке приехал сын с девушкой, они остались переночевать. В момент пожара в доме было три человека: гости и сожитель, хозяйка ушла на работу.

Около 8 утра молодые люди проснулись от звука сработавшего пожарного извещателя. Они вышли в соседнюю комнату и увидели, что на мужчине тлеет одежда, загорелось и постельное белье. С помощью подручных средств они потушили пожар, который возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении.