В Борисовском районе утонул пятилетний мальчик: он ненадолго остался один у воды

Мальчик утонул в реке Сха. Фото: Следственный комитет

Это случилось 4 апреля в деревне Житьково Борисовского района. 5-летний мальчик со своей 7-летней сестрой были на берегу реки Сха, бросали хлеб в воду. Родители отдыхали вблизи водоема. Сестра мальчика ненадолго отошла, а когда вернулась, мальчика на берегу уже не было, сообщает Следственный комитет.

Ребенка достали из воды спасатели МЧС, он скончался. Следственный комитет проводит проверку, следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

В СК напоминают: не оставляйте маленьких детей без присмотра у водоемов - это источник повышенной опасности.

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