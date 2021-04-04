В Ушачском районе нашли сбежавшего с полигона солдата-срочника

Солдат уехал с полигона 3 апреля Фото: Дарья ПУТЕЙКО

После сообщения местной жительницы, которое поступило в милицию около 20 часов 4 апреля, в деревню Любань Ушачского района выехали сотрудники милиции и задержали солдата.

Сейчас с ним проводят оперативные и следственные действия, сообщают в МВД.

Напомним, 3 апреля в Минобороны сообщили, что солдат за рулем грузовика покинул территорию полигона в Брестской области. Где конкретно это произошло, в ведомстве не уточняли. Предположительно, солдат поехал домой к своей девушке – в Полоцкий район.

Позже в СК и МВД сообщили, что солдат родом из Россон, его зовут Александр Караткевич. Был объявлен план «Перехват», грузовик нашли на обочине в Ушачском районе.

— В настоящее время в 11 районах Витебской области проводятся специальные мероприятия: милиция региона, внутренние войска, ОМОН совместно с подразделениями Министерства обороны прочесывают местность в поисках военнослужащего, - сообщали в МВД.