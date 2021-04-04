«Планировал воевать в Украине»: в МВД рассказали о поимке контрактника из ССО и о членах инициативы ByPol

«Планировал воевать в Украине»: в МВД рассказали о поимке контрактника из ССО Романа Марусова. Кажр телеканала "Беларусь 1".

Замминистра внутренних дел — начальника криминальной милиции Геннадий Казакевич в эфире телеканала «Беларусь 1» озвучил имена тех, кто перенял управление протестами в Беларуси и подбирает радикалов для дестабилизации обстановки в стране:

- Задержан Роман Марусов, 1996 года рождения, с 2016 по 2020 он проходил службу по контракту в силах специальных операций Миобороны Беларуси. Непосредственно после увольнения он связался с инициативой ByPol. Это крайне радикально настроенный молодой человек, который бял я является приверденцем ультраправых взглядов неонацистского толка и после совершенния действий на территории Беларуси планировал выехать в Ивано-Франковск для подготовки в специальном тренировочном лагере “Правого сектора” и последующем участии в боевых действиях на территории Украины. Мы увидили связь Марусова и небезызвестного анархиста Дедка. В хлде обыска у Марусова мы изъяли книгу Дедка с дарственной надписью – то есть он уже никак от этого дела не отвертется. Все это свителеотствовало о том, что и ByPol и Марусов и радикальная часть наших анархистоыв безусловно имеет одну общую цель и задачу – дестабилизировать ситуацию в стране.

- Всем известно что инициатива ByPol является частью работы координационного штаба Светланы Тихановской. В ней собрались беглые силовики. Мы начали эффективно осуществлять противодействие таким информационным угрозам по разным напрпвлениям – начиная от выявления и присечения деятельности своих “кротов” – а такие тоже были. И заканчивая установлением сторонних информаторов. Постепенно инициатива ByPol радикализовалась, и прошелшие события 25-27 марта – свительсвуют о то, что они пытаются управлять протестами. Иными словами берут на себя инициативую небезызвестного Степана Путило и Нехты. Надо сказать. Что получается слабенько, и та акция прямого действия, и последний предотвращенный теракт, который имеет прямую связь с ByPol свитедетельсвует о том, что одной из их хадач является поиск радикалов – мы их называем шизоидами – личности шизоидного типа, которые готовы и хотят совершить акции прямого действия.

Геннадий Казакевич назвал конкретные фамилии людей, состоящих в ByPol. Это бывший следователь Остапович Андрей Игоревич (07.04.1993),бывший следователь Лобан Игорь Александрович (16.10.1984), бывший оперативник Купрейчик Матвей Дмитриевич (27.11.1994), бывший оператвиник Жигарь Владимир Михайлович (16.04.1989), бывший оперативник Лупоносов Станислав Александрович (15.06.1983), бывший преподаватель Академии милиции Азаров Александр Александрович (04.02.1977), бывший работник прокуратуры Талерчик Олег Николаевич (11.07.1978), бывший оперативник Макар Сергей Петрович (15.01.197) и Медведев Евгений Сергеевич (01.03.1989) – он не служил в правоохранительных органах.

Сообщается, что некоторые из них объявлены в розыск.