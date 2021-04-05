Певец Олег Газманов высказался о ситуации вокруг «Славянского базара в Витебске»

Газманова не пригласили на "Славянский базар в Витебске" в 2021-ом году, но он заранее сказал, что не отказался бы участвовать. Фото: "РИА Новости".

В эфире СТВ Олег Газманов прокомментировал ситуацию вокруг «Славянского базара».

Говоря о поствыборных протестах в Беларуси, российский певец заявил: «Мы уже все это прошли в «девяностые». У нас и танки по Белому дому стреляли… И все это было». Сказал он, имея ввиду события в Москве в 1993-ем году. И призвал «молодых активных, которые все хотят перевернуть, чтобы жизнь была другая и новая», учиться на ошибках России и Украины и не совершать те же ошибки.

А затем, отвечая на вопрос журналистки о скандалах с отказами артистов и шоуменов участвовать в «Славянском базаре в Витебске» в 2021-ом году, заявил, что его хейтом не запугать.

Олег Газманов уверен, что в соцсетях против интересов "Славянского базара" действует армия зарубежных ботов. Фото: СТВ.

- Да, слово «демократия» уже другой оттенок приобрело. Тогда давайте демократично действовать. Каждый имеет свое мнение, каждый может его высказать. Почему вы затыкаете людей, которые говорят и думают не так, как вы, например, - обратился он к хейтерам и миролюбиво предложил. - Давайте жить дружно, петь песни хорошие. Давайте сделаем так, чтобы этот праздник всегда был.

Газманов заявил, что «Славянский базар» является одним из лучших фестивалей в мире. И уточнил, что хотя его еще не пригласили участвовать в витебском форуме в 2021-ом году, он бы «точно не отказался».

- Как правило, поток хейта не показывает, сколько реально людей против того, чтобы я приехал. Работают боты, работает целая армия, причем в основном из-за границы, - заверил Газманов.

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