Белстат сообщил о безработице в Беларуси, занятости и образованности работников

Десять лет назад с высшим образованием был практически каждый четвертый, сейчас - каждый третий работающий белорус. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О повышении за последнее десятилетие уровня занятости белорусов в эфире ОНТ рассказала председатель Национального статистического комитета.

По словам Инны Медведевой, основной экономической характеристикой населения является занятость, и уточнила, что белорусы стали более занятыми. Так уровень занятости жителей Беларуси к 2019-му году вырос с 74 до 80 процентов.

- Соответственно, снизилась безработица, - уточнила она.

Такие выводы в Белстате сделали, основываясь на данных об экономической жизни белорусов в 2019-ом году по сравнению с 2009-ым, когда проводилась предыдущая перепись населения.

Что касается направления в работе, то белорусы чаще работают у нанимателей, хотя и на 2019-ый год их доля сократилась. Вместе с тем в Беларуси стало в два раза больше самозанятых людей.

Также Медведева заметила, что в Беларуси выросла и образованность трудоспособных.

- Если раньше с высшим образованием был практически каждый четвертый, то теперь - каждый третий белорус, - прокомментировала глава Нацстата.

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