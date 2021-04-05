Исполнительница хита «Шчучыншчына» выпустила новый клип уже о «запутавшихся европейцах»

Новый клип Елены Желудок тепло встретили в интернете. Фото: стоп-кадр | видео YouTube «ЧинЧинЧенэл»

На YouTube-канале «ЧинЧинЧенэл» вышел новый клип Елены Желудок. Предыдущий первый хит «Шчучыншчына» сразу стал народным, разлетелся на сотни мемов в соцсетях и одномоментно прославил ироничную исполнительницу.

Здесь «Комсомолка», со слов авторов, подробно рассказывала о феномене и успехе ироничной «Шчучыншчыны». К слову, первый клип на сегодня набрал уже почти 900 тысяч просмотров на You-Tube.

Новый хит также сделал уверенную заявку на успех и за 13 часов с момента публикации уже набрал свыше 48 тысяч просмотров. Эта песня - анонсируемая ранее композиция для Нацотбора «Евровидение-2021».

Как описывают авторы, «восходящая звезда беларусской эстрады Елены ЖелудOk» (орфография сохранена - Прим.) в новом ролике гуляет по Европе, встречает запутавшихся европейцев, исполняет главный хит и дает возможность сделать самостоятельные выводы.

«Почувствуйте силу моей надежды из центра Европы. Вы когда-нибудь видели это место? Полное энергии и изящества. Не бойся моего голоса, и уважай наш выбор!» - поет Елена в куплете на английском языке.

А затем уже на белорусском в припеве: «Мы будзем дзекаць цекаць. Дзекаць, цекаць. Мы будзем чэкаць шчэкаць. Гэкаць! Гэкаць!».

Клип тепло встретили интернет-пользователи, под клипом уже более пяти тысяч лайков.

«Никто и никогда так не превышал мои ожидания», «Спасибо, заряд энергии на несколько недель вперед получен», «Как будто бы клип Little Big посмотрел»: пишут комментаторы под новым хитом.

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