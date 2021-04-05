Сколько кур и кустов смородины: вот зачем белорусов спрашивали о «сельхозактивах»

Белорусов во время переписи населения попросили пересчитать живность и растительность на подворьях, и вот зачем.
Фото: Надежда БУТОВИЧ
В опросник переписи населения Беларуси, проводившейся в 2019-ом году, был включен ряд вопросов, касающихся так называемого сельскохозяйственного модуля. В эфире ОНТ председатель Нацстата рассказала, зачем нужны были эти вопросы.
Так, по словам Инны Медведевой, информация собиралась по требованию Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Она уточнила, что сельскохозяйственные переписи, как и переписи населения, должны проводиться раз в 10 лет, но в Беларуси ее провели впервые.
- Сельскохозяйственную перепись в Беларуси не проводили ни разу. Из-за чего к Белстату при предоставлении на международный уровень данных о валовой продукции сельского хозяйства были определенные вопросы, - пояснила чиновница.
Таким образом, чтобы обследовать все категории хозяйств в Беларуси, в опросник переписи и включили вопросы о живности, садах и огородах.
Еще Медведева уточнила, что по личным подворьям проводилось выборочное обследование, а земельные участки в городах, садовых товариществах не охватывались вообще.
- Мы получили информацию, являющуюся для нас абсолютно уникальной. Это позволит нам правильно посчитать валовую продукцию сельского хозяйства, - резюмировала глава Нацстата.
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