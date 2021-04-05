Серьезный пожар в общежитии в Бресте: людей в кислородных масках по лестничным маршам выводили спасатели

Ночью 5 апреля в одном из брестских общежитий произошел пожар. Фотоиллюстрация: МЧС.
О том, что ночью на понедельник, 5 апреля, в одном из брестских общежитий произошел серьезный пожар, сообщила пресс-служба УМЧС по Брестской области в оперативной суточной сводке.
Звонок из 17-го общежития в Бресте поступил дежурному МЧС около 01.30 часов. Сообщалось о пожаре в 38-ой комнате пятиэтажного здания общежития.
- Звено газодымозащитной службы на полу в комнате обнаружило и спасло ее хозяина. Еще 13 человек, в том числе троих детей эвакуировали. Спасатели по лестничному маршу с применением дополнительных масок для пострадавших выводили людей с третьего, четвертого и пятого этажей, - прокомментировали в пресс-службе.
Пострадавшего мужчину госпитализировали в реанимацию Брестской областной клинической больницы, у него ожоги около 30 процентов тела: II-III степени в области головы, шеи, спины, правого плеча.
Огонь повредил имущество на площади одного квадратного метра, закоптил стены и потолок в комнате. Причина пожара еще устанавливается.
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