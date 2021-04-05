Глава Минэнерго Каранкевич: «Готовность второго энергоблока БелАЭС оценивается в 80%»

Глава Минэнерго рассказал, что готовность второго энергоблока БелАЭС оценивается в 80% Фото: Павел МАРТИНЧИК

Глава министерства энергетики Виктор Каранкевич в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил, что готовность второго энергоблока Белорусской АЭС оценивается в 80%.

- В этом году уже была обеспечена сборка реактора, загрузка в него имитаторов тепловыделяющих сборок. Уже в ближайшее время запланирован переход к следующему этапу: так называемой холодно-горячей обкатке реакторной установки. В течение 2021 года планируется поставка свежего ядерного топлива на второй энергоблок, а также его загрузка в активную зону реактора, - пояснил министр энергетики.

Виктор Каранкевич рассказал, что первый энергоблок Белорусской АЭС в Островце с момента включения в объединенную энергосистему страны уже выработал 1,8 млрд кВт. ч.

- С момента ввода и подключения к белорусской энергосистеме первого энергоблока БелАЭС произведено 1 миллиард 800 миллионов киловатт-час. На блоке на данный момент продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации, в ходе которого проводятся соответствующие испытания и регламентные работы. Из 394 испытаний уже выполнено 309. Когда будут успешно выполнены все испытания, то в дальнейшем мы перейдем на блоке к комплексному опробованию. Это работа по номинальной мощности реакторной установки в течение 15 суток, - отметил Каранкевич.

Что касается интеграции Белорусской АЭС в энергосистему, то Виктор Каранкевич проинформировал, что в 2020 году были завершены все проекты по строительству электрокотлов. Их общая установленная мощность составила 916 мВт. По слова главы Минэнерго, они уже поучаствовали в производстве тепловой энергии для отопления крупных населенных пунктов в отопительном периоде 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Приемка первого энергоблока БелАЭС запланирована на апрель - май 2021 года.

А еще одна европейская экспертная комиссия по ядерной безопасности ENSREG планируется на месяц позже. (подробности)

В Минэнерго отреагировали на информацию о проблемах на БелАЭС.

Сообщения о возможном сбое в работе появились утром 7 марта. (подробности)