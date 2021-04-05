В Минске 5 апреля продолжают наносить дорожную разметку, в том числе и на проспекте Независимости

В Минске 5 апреля продолжают наносить дорожную разметку. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске 5 апреля, в понедельник, продолжают наносить дорожную разметку. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Дорожную разметку 5 апреля продолжат наносить на участках проспекта Независимости от улицы Филимонова до 9 километра, от улицы Янки Купалы до улицы Козлова, от площади Победы до улицы Калиновского, - говорится в сообщении.

Также разметку будут наносить на улице Тимирязева от улицы Клары Цеткин до улицы Орловской и развязке улице Орловская – проспект Победителей.

В ГАИ порекомендовали учитывать данную информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.

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