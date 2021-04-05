Правозащитники: За март в Беларуси задержали 1139 человек за протесты

В марте в белорусских судах были вынесены приговоры по 490 административным делам в отношении активистов и участников протестов.

Правозащитники совместно с волонтерами продолжили отслеживать информацию о задержаниях протестующих и судебных протестах по административным делам над ними в марте 2021-го года, сообщил лишенный регистрации в Беларуси правозащитный центр «Весна».

Так сообщается об 1 тысяче 139 зафиксированных задержаниях по политическим мотивам. Наибольшее число - 841 задержание произошло в Минске, регионально «второе место» у Брестской области - не менее за 76 эпизодов задержаний.

«Комсомолка» писала, что активные массовые задержания повторились 25 марта в самых разных городах Беларуси. «Весна» подсчитала, что в тот день в Минске задержали 175 человек, и свыше 75 протестующих - в других городах. Еще около 250 человек задержали 27 марта, в день анонсируемой акции протестов в районе минской площади Бангалор. Сообщалось о 36 задержаниях журналистов.

Также по данным правозащитников в марте 2021-го года в Беларуси в судах рассмотрели 490 административных дел в отношении активистов и участников протестов. Было назначено 395 административных арестов от 3 до 30 суток, а также 82 штрафа в размере от 2 до 200 базовых величин.

- Найчасцей суды выносілі 15-суткавыя арышты - 270 выпадкаў, таксама прымянялі новыя нормы КаАП на практыцы і не менш як 32 чалавекі былі адпраўленыя за краты на 30 сутак,- прокомментировали в лишенном регистрации правозащитном центре.

Общее число вынесенных арестов в марте составило 6 тысяч 472 суток. Суммарно - почти 18 лет. Сумма общих штрафов составила 120 тысяч 901 белорусских рубль.

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