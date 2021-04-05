Видеофакт. В Глуске автомобиль въехал в толпу и попытался скрыться – пострадали пять человек

В Глуске автомобиль въехал в толпу и попытался скрыться – пострадали пять человек. Фото: скриншот с видео МВД

В Глуске автомобиль въехал в толпу и попытался скрыться. Информация об этом была размещена в телеграм-канале Министерства внутренних дел.

- Инцидент произошел в воскресенье, 4 апреля, возле ночного кафе. Перед этим водитель «Ауди» отдыхал со своими знакомыми в кафе и повздорил с другими отдыхающими. Предполагается, что именно это могло и послужить причиной наезда на людей, - прокомментировали в ведомстве.

В МВД добавили, что перед закрытием бара посетители вышли на улицу.

- Двое из них сели в автомобиль «Ауди» и протаранили компанию, которая стояла на тротуаре возле входа. В результате случившегося пострадали пять мужчин, один из них был госпитализирован. Водитель иномарки не остановился и попытался скрыться с места, но наряд ГАИ обнаружил нарушителя – началась погоня. Сотрудники милиции неоднократно подавали сигнал об остановке, включая маяки и звуковой сигнал. «Ауди» удалось остановить в 10 километрах от райцентра, - отметили в ведомстве.

В Министерстве внутренних сообщили, что за рулем автомобиля находился 34-летний житель Бобруйска. Он отказался от медицинского освидетельствования.

- Было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. Ранее мужчина был уже судим за хулиганство и неоднократно привлекался к административной ответственности, - проинформировали в МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минске автомобиль такси сбил насмерть 26-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

Мужчина скончался до приезда врачей. (подробности)

Пьяный водитель сбил инспектора ГАИ в Минске.

Нарушитель заявил, что другой водитель создал ему аварийную обстановку. (подробности)