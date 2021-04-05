Вот как в Борисове главбух с 20-летним стажем украла у своей фирмы 100 тысяч рублей

Бухгалтер самостоятельно и незаконно повышала себе зарплату полтора года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что за полтора года опытная главный бухгалтер украла со счетов частной фирмы более 100 тысяч белорусских рублей, сообщила пресс-служба УВД Миноблисполкома.

Хищение на одном из частных предприятий обнаружили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Борисовского РУВД. Выяснилось, что руководитель ООО всецело доверял своему главбуху, 53-летней специалистке более чем с 20-летним стажем, и сам в финансовые вопросы не вникал, поэтому у нее было даже право цифровой подписи от имени директора.

Для обогащения бухгалтер вносила неверные данные в платежные ведомости и расходные кассовые ордера по зарплатам. Затем она заказывала наличность в банке для выдачи зарплаты, и 1,5 года завышала сумму.

- «Лишние» деньги затем борисовчанка по ведомости оформляла на себя, директора и другого бухгалтера. Потом за них ставила поддельные подписи, забирая все деньги себе, - прокомментировали в пресс-службе.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере (ч.4 ст.209 УК РБ).

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