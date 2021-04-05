В Минске с 5 по 9 апреля по некоторым адресам будет отсутствовать электричество. Вот список

В Минске с 5 по 9 апреля по некоторым адресам будет отсутствовать электричество. Фото: БелТА

В Минске с 5 по 9 апреля по некоторым адресам будет отсутствовать электричество. В «Минсэнерго» рассказали, что это связано с проведением плановых работ. Об этом сообщает БелТА.

Временно без света останутся минчане, которые проживают по следующим адресам:

5 апреля:

переулок Охотский, 2 – 12, 16 – 54 (с 9 до 17 часов);

переулок Охотский 1/14 – 37, 2/12 – 28/4 (с 9 до 17 часов);

переулок Магнитный, 2 – 8, 3, 5, 7 – 31/1, 8 – 28/15, 7 – 31/1 (с 9 до 17 часов);

улица Магнитная, 8 – 28/15, 7 – 31/1 (с 9 до 17 часов);

переулок Иркутский, 1/23 – 9/20, 2/25 – 10/22 (с 9 до 17 часов);

переулок 1- й Енисейский, 1 – 19/8, 2 – 20/10 (с 9 до 17 часов);

улица Иркустская, 3 – 5, 7, 9, 11, 17, 19, 23, 25, 27, 29 (с 9 до 17 часов);

лица Варвашени, 11- 27/14, 38 – 46/16, 38а, 26, 28, 30, 32/17, 34 (с 9 до 17 часов).

6 апреля:

переулок Охотский, 16 – 54 (с 9 до 17 часов);

улица Охотская, 1/14 – 37, 2/12 – 28/4 (с 9 до 17 часов);

переулок Магнитный, 2 – 8, 3, 5 (с 9 до 17 часов);

улица Байкальская, 6 (с 9 до 17 часов).

7 апреля:

переулок Охотский, 2- 12, 16 – 54 (с 9 до 17 часов);

улица Охотская, 1/14 – 37, 2/12 – 28/4 (с 9 до 17 часов);

переулок Магнитный, 2 – 8, 3, 5, 7 – 23/13, 10 – 18 (с 9 до 17 часов);

улица Магнитная, 8 – 28/15, 7 – 31/1 (с 9 до 17 часов);

улица Байкальская, 6 (с 9 до 17 часов);

улица Иркутская, 3 – 5, 7, 9, 11, 17, 19 (с 9 до 17 часов);

улица Варвашени, 24, 26, 28, 30, 32/17, 34 (с 9 до 17 часов).

8 апреля:

переулок Охотский, 2- 2 (с 9 до 17 часов);

переулок Магнитный, 7 – 23/13, 10 – 18 (с 9 до 17 часов);

улица Магнитная, 8 – 28/15, 7 – 31/1 (с 9 до 17 часов);

улица Иркутская, 3 – 5, 7, 9, 11, 17, 19 (с 9 до 17 часов);

улица Варвашени, 24, 26, 28, 30, 32/17, 34 (с 9 до 17 часов).

9 апреля:

переулок Охотский, 2 – 12 (с 9 до 17 часов);

переулок Магнитный, 7 – 23/13, 10 – 18 (с 9 до 17 часов);

улица Магнитная, 8 – 28/15, 7 – 31/1 (с 9 до 17 часов);

улица Иркутская, 3 – 5, 7, 9, 11, 17, 19 (с 9 до 17 часов);

улица Варвашени, 24, 26, 28, 30, 32/17, 34 (с 9 до 17 часов).

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