На «Гродно Азот» произошел пролив агрессивной химии: гендиректор прокомментировал ЧП

Около 20 килограммов жидкой серы пролились на "ГродноАзоте". Фото: «Гродненский химик».

В минувшее воскресенье, 4 апреля, на «ГродноАзоте» произошло ЧП. Известно, что дежурными на предприятии в выходной день были гендиректор Игорь Ляшенко и начальник производственного отдела Савелий Морозов. Они оперативно прокомментировали ситуацию корпоративному ресурсу «Гродненский химик».

Так руководители уточнили, что ЧС произошла в цехе олеума: во время слива жидкой серы агрессивные химикаты пролились на землю. Это произошло около 11.20 часов.

Гендиректор Игорь Ляшенко сказал, что он оперативно был на месте нештатной ситуации и лично убедился в том, что мероприятия, выполняемые в таких случаях, были правильными. Он заметил, что перед сливом поступающую с «Нафтана» в цистернах жидкую серу предварительно разогревают до определенной температуры.

- При высоких температурах происходит расширение жидкой серы и выделение серных газов. Изредка бывает выброс незначительного количества серы через верхний люк. Такие случаи известны в практике «Гомельского химзавода». У нас это произошло впервые. Небольшая часть серы попала на электрообогревающие тэны, из-за чего было небольшое задымление , - сказал генеральный директор.

На место по инструкции вызывали МЧС, аварийно-газоспасательный отряд и «скорую».

Пролив - около 15-20 килограммов, был локализован, а задымление - устранено. «Проблемную» цистерну отбуксировали в технологический отстойник, ее место заняли следующие цистерны.

Ляшенко подчеркнул, что в ЧС работники цеха сработали профессионально.

- Случай никак не отразился на объеме выпускаемой продукции и технологическом процессе, материального ущерба нет. В процессе инцидента никто не пострадал, вреда экологии не нанесено, - подчеркнул гендиректор предприятия.

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