Игорь Луцкий освобожден от должности министра информации Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В понедельник, 5 апреля, стало известно, что Министр информации Игорь Луцкий отправлен в отставку. Назначение нового главы ведомства анонсировали в телеграм-канале «Пул Первого».

Игорь Луцкий занимал должность министра информации с июня 2020. Он сменил на посту Александра Карлюкевича.

Игорь Луцкий родился в Столине в Брестской области. В 1994 году он окончил факультет радиофизики и электроники БГРУ, в 2000 году – Академию управления при президенте. В 1995 – 2000 года – специалист первой категории, ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела проектирования и администрации баз данных Министерства по управлению госимуществом и приватизации.

В 2000 – 2002 годах Луцкий – советник-консультант, заместитель заведующего отделом информатики и оргтехники канцелярии президента Беларуси.

В 2004 – 2006 годах – замдиректора БелТА, в 2006 – 2008 годах – директор «Нового радио» Федерации профсоюзов Беларуси, в 2008 – 2014 годах – первый замдиректора БелТА.

В 20014 – 2018 годах Игорь Луцкий занимал должность первого заместителя Министра информации. В 2018 – 2020 года он являлся гендиректором телеканал СТВ.

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